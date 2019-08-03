F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasından sonra, F-35 programından çıkarılması sonucu artan maliyet ABD’de tartışmalara neden oldu.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrasında artan maliyet, ülkede tartışmalara neden oldu. Rusya'nın Türkiye'ye S-400'lerin teslimatını yapmaya başlaması üzerine Amerika ani bir kararla Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Maliyet yükseldi F-35'lerin 937 parçasını üreten Türkiye'nin program dışında bırakılması, uçakların maliyetinin artmasına neden oldu. Amerikan Senatör Chuck Grassley, konuyu ülke gündemine taşıdı. Senatör Grassley, Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi. Savaş uçaklarında artan maliyet, üretimi de etkiliyor. Satış planları yapan Amerikalıların, F-35 teslimatlarında erteleme kararı alması masadaki seçeneklerden biri. 75 F-35'e 2 yıl erteleme Bilindiği üzere Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte 75 uçağın teslimatının 2 yıl ertelendiği belirtilmişti. Zarar 1 milyar dolar Amerikan yönetimi, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla 600 milyon dolar zarar edileceğini açıklamasına rağmen uzmanlar zararın 1 milyar doları aşabileceğini söylüyor.

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