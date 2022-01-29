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Dünya F-35'ler dünyayı şok etti! Fotoğraflar sızdı
Dünya

F-35'ler dünyayı şok etti! Fotoğraflar sızdı

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35 savaş uçaklarının internete sızan bazı kareleri görenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:59:00 -
F-35'ler dünyayı şok etti! Fotoğraflar sızdı

F-35, Müşterek Taarruz Uçağıı programı kapsamında, dünyanın en büyük savunma bütçesiyle geliştirildi. İnternete sızan bazı F-35 fotoğrafları, görenleri şoke etti. Söz konusu fotoğraflarda, 5. nesil uçağın üstünün pasla kaplı olduğu görülüyor.

 

Lockheed Martin tarafından geliştirildikten sonra, 'hizmete giren ilk 5. nesil savaş uçağı' unvanıyla tarihe geçen F-35 Lighting II, bazı uzmanlar tarafından sevilmezken, bazıları tarafından dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul ediliyor.

Son dönemde 'düşme' haberleriyle gündemi sarsan F-35'in internete sızan bazı fotoğrafları, yen bir şok dalgasına neden oldu. Fotoğraflar, birçok ülkenin almak için sırada beklediği F-35'ler konusunda ciddi hayal kırıklıklarına neden oldu.

Şoke eden kareler

İnternete sızan bazı fotoğraflarda, pasla kaplı üç F-35 görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise, bir F-35C'nin üzerindeki pas açıkça görülüyor.

Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, fotoğraflarla ilgili soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü Joe Dellavedova, pasın silah üreticisi Lockheed Martin'in bir üretim hatasından kaynaklandığını ve tüm modellerin etkilendiğini söyledi.

Dellavedova, yeni F-35 partilerinde hatanın düzeltileceğini de ileri sürdü.

F-35'in gövdesinde pas sorunlarıyla, ilk kez 2017'de karşılaşılmıştı. İlk belirlemelerden sonra, Pentagon ya da üretici Lockheed Martin, herhangi bir önlem alamamış gibi görünüyor.

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