F-35'ler bekleniyordu! Aldıkları son karar dünyayı şoka uğratacak: Vermeyeceğiz

Belçika ordusunun malzemelerinden sorumlu yetkilisi Frederic Goetynck, Belçika'nın De Standaard gazetesine yaptığı açıklamada, F-16'ların Belçika'da kullanılamazken Ukrayna'ya gönderilmesinin düşünülemeyeceğini belirtti.

Goetynck, "Uçaklar yıpranmış olduğu için kullanımdan çıkarılır. Bu uçaklar zaten çok fazla uçtuğu için yıpranmış haldedir. Kendiniz kullanmayacağınız uçakları Ukrayna'ya gönderemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, uçakların azami uçuş saatleri konusundaki katı kurallara uymayabileceği tezini reddeden Goetynck, "Örneğin gövdesinde çatlaklar bulunan ve güvenli olmayan bir uçağı Ukrayna'ya verirsek bir pilotun hayatını tehlikeye atmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'nın F-35 uçaklarını teslim aldıktan sonra elindeki F-16'ların boşa çıkacağı ve bunların bir kısmını Ukrayna'ya gönderebileceği belirtiliyordu.

Avrupa'daki önemli silah üreticileri arasında yer alan Belçika, bugüne kadar Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek için otomatik silahlar, zırhlı araçlar, 200 kamyon, mühimmat, yakıt ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunmuştu.

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