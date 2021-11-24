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Gündem F-35'in düşme neden belli oldu
Gündem

F-35'in düşme neden belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35B tipi bir savaş uçağı, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkışının hemen ardından düşmüştü. Uçağın düşmesinin ardında büyük bir mekanik ihmal çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:43:00 -
F-35'in düşme neden belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de görev yapan ve İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı F-35B tipi bir savaş uçağı, HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkışının hemen ardından düşmüştü. Olay ile ilgili yapılan ilk araştırmaların sonucunda uçağı akılalmaz bir hatanın düşürdüğü ortaya çıktı.

İngiliz basını tarafından yetkililere dayandırılan haberde 100 milyon sterlinlik F-35 uçağı, motorunu koruyan ucuz bir plastik yağmur kılıfı sebebiyle düştü.

Mürettebat, uçağın Akdeniz’e çakılmasının ardından deniz yüzeyinde kırmızı bir kılıf buldu. Bakım ekibinin, söz konusu kırmızı örtüyü çıkarmayı unuttuğu ve HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi’nin güvertesinde kalkış gerçekleştiren F-35’in motorunun ise örtüyü emdiği üzerinde duruluyor.

Akdeniz’de görevli HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi’ne bağlı bir F-35B savaş uçağı, 17 Kasım 2021 tarihinde düşmüştü. Uçak gemisinden kalkış yaptığı esnada düşen F-35’in pilotu ise fırlatma koltuğu aracılığıyla uçağı terk etmişti.

Ayrıca düşen uçağınuçak gemisine oldukça yakın olduğu ve "eject kolunu" çekerek uçaktan ayrılan pilotun paraşütünün, geminin güvertesine takıldığı bilgisi paylaşıldı.

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