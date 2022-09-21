F-35 uçaklarında yeni kriz! Çin engeline takıldı

Amerika Birleşik Devletleri, askeri ürünlerde yabancı ülke kaynaklı parça ve materyallerin kullanımı konusundaki kısıtlamaları son dönemde arttırdı. Kısıtlamalardan nasibini bu sefer de 5. nesil F-35 Lightning II savaş uçakları aldı.

Üretiminde Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı alaşımların kullanıldığı tespit edilen F-35 savaş uçaklarının teslimatları, askıya alındı. Lockheed Martin üretimi 8 adet F-35 savaş uçağı, uçar durumda olmalarına rağmen kullanıcılarına teslim edilemedi.

ABD’li Lockheed Martin şirketinin Hava Araçları Birimi Başkanı Greg Ulmer’a göre; Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarının üretimine hız kesmeden devam ediyor. Üretimlerin devam etmesine rağmen F-35’lerin tesliminin yapılamaması, tuhaf bir durum olarak karşılanıyor. Ancak Ulmer’e göre ABD Savunma Bakanlığı, uzun olmayan bir süre içerisinde teslimatlara tekrardan başlanılmasına izin verecek.

Çin kaynaklı parça motorda bulundu

Uçaklarda tespit edilen Çin menşeli kobalt samaryum alaşımı, uçağın F-135 motorunun içerisinde bulunan bir mıknatısta kullanılıyor. Söz konusu malzemenin, ABD Federal Savunma Alımları Yönetmeliği’ne aykırı olmasından endişe ediliyor. Endişelerin üzerine F-35 Müşterek Program Ofisi teslimatları durdurdu.

Söz konusu parça, uçağın uçuş güvenliğini hiçbir şekilde etkilemiyor ve herhangi bir bilgi aktarımı yapmıyor. Ancak ABD’li makamlar, böylesine stratejik ürünlerin üretiminde yabancı bir ülkeye bağımlı olunmasını istemiyor. Özellikle de Çin, bu konuda en uzak durulması gereken ülke olarak nitelendiriliyor.

Greg Ulmer, Lockheed Martin’in tedarikçi ağıyla birlikte Çin menşeili alaşımın tedarik zincirine nasıl girdiğini araştırdığını söylüyor. Ulmer’e göre Lockheed, tedarikçilerinin ve hatta tedarikçilerinin tedarikçilerinden temin ettikleri malzemelerin menşei ile ilgili kanıtlayıcı sertifikalar istiyor. Ancak bu rutin uygulama sırasında yaşanan bir dikkatsizlik sebebiyle Çin kaynaklı alaşımların kontrolü geçtiği üzerinde duruluyor.

540.000+ uçuş saatini geride bırakan F-35, Dünya genelinde 35 farklı hava üssüne konuşlanmış durumda. Program kapsamında yaklaşık 1700 pilotun ve 12500 bakımcının eğitimi tamamlandı.

Üretilen 820’den fazla F-35 arasında, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35A da bulunuyor.

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