F-35 sorusu dikkat çekti! ABD’li senatörlerden ortalığı kızıştıracak Türkiye mektubu

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e bir mektup göndererek F-35 programından ihraç edilmesine ilişkin karar alınmasına rağmen Türkiye'nin neden bu programda yer almaya devam ettiğini açıklamasını talep etti.

James Lankford'un internet sayfasından yayınlanan mektupta senatörler, "Türk üreticiler, projeye katılım yasağına rağmen ana aksamları üretmeyi ve tedarik etmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin üretimdeki dahlinin devam etmesinin nedenlerinin açıklanmasını, Türk üreticilerin iletişim bilgilerinin, onlarla yapılan sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sunulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Senatörler, Türkiye'yle işbirliğinden vazgeçilmesinin Amerikan tarafı için ek mali yük doğuracağını ancak NATO önündeki diplomatik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bunun yapılması gerektiğini ortaya attı.

ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Washington, Ankara'ya 5. nesil F-35'leri teslim etmeyeceğini de belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı ödemelerin iadesini talep etmişti.