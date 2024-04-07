F-35 savaş uçaklarını tedarik eden ülkelerde sorunlar azalıyor mu? Olay iddia!

Lockheed Martin yapımı savaş uçaklarının bazı Avrupalı ​​müşterilerinin F-35 teslimat programlarının bozulması korkusu nedeniyle Polonya ve İtalya’daki savunma yetkilileri, filolarının satıcının hizmete sunma sırasında yaşadığı teknik sorunlardan etkilenmesini beklemediklerini söyledi.

Defence News haberine göre, Ocak 2020’de Polonya, ülkenin ABD’den 32 adet F-35A Lightning II jeti almasını öngören 4,6 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Varşova, Polonya Hava Kuvvetlerinin eski Sovyet tasarımı Sukhoi Su-22 ve Mikoyan MiG-29 jetlerini yeni beşinci nesil jetlerle değiştirmeyi ve bu uçakları F-16 C/D Block 52+ savaş uçakları ve FA-50 filosuna eklemeyi hedefliyor hafif saldırı uçağı.

POLONYA’YA TESLİMATLAR BAŞLIYOR

Ülke, Lockheed Martin yapımı jetin bölgedeki ilk kullanıcısı olmaya hazırlanıyor; Romanya ve Çek Cumhuriyeti de onu takip ediyor. Polonya’ya F-35 teslimatlarının 2024 yılında başlaması planlanıyor. Polonya Milli Savunma Bakanlığı anlaşmanın yolunda gittiğini söylüyor. “32 adet F-35 uçağının alımına ilişkin sözleşmenin uygulanması takvime uygun olarak devam ediyor. Sipariş edilen F-35A uçaklarından ilk altısı 2024-2025 yılları arasında bir ABD hava üssüne teslim edilecek ve Polonyalı pilotları eğitmek için kullanılacak” dedi.

Sözcüye göre, “Yeni savaş uçakları 2026’da Polonya’ya gelecek ve yılda dört ila altı adetlik partiler halinde 2030 yılına kadar teslim edilmeye devam edecek.” Bu arada Polonya, sipariş ettiği F-35 jetlerinin ilkini beklerken, Varşova, yerel savunma karar vericilerinin önerdiği gibi, türü henüz belirlenmeyen 32 ek savaş uçağı satın alarak savaş uçağı filosunu daha da genişletmeyi düşünüyor .

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ MÜCADELESİ

Polonyalı Hava Kuvvetleri yetkilileri, Rus Sukhoi Su-34 savaş bombardıman uçaklarına ve Sukhoi Su-35 savaş uçaklarına karşı koyabilecek hava üstünlüğü uçaklarının güvence altına alınmasıyla ilgilendiklerini ifade etti. Bu, potansiyel bir sipariş için ön sıralarda Airbus, BAE Systems UK ve İtalyan Leonardo tarafından ortaklaşa işletilen bir Avrupa konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter Typhoon ve Boeing tarafından üretilen F-15EX Eagle II’nin yer alacağını gösteriyor. Ancak üçüncü seçenek, Polonya’nın F-35 siparişini genişletmek ve Lockheed Martin’den daha fazla jet satın almak olabilir. Yerel yönetim yetkililerinin son açıklamalarında tüm seçeneklerin masada olduğu ancak bütçe kısıtlamalarının nihai kararı etkileyeceği belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Paweł Zalewski, 13 Şubat’ta yerel yayıncı Radio Polonya’ya verdiği röportajda, “Polonya ordusunu modernize etmek istiyoruz, bu bizim programımızdır” dedi ve önceki hükümetin atılımını sürdüreceğine söz verdi. Savunma bakanlığının F-35 siparişini artırmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Zalewski, “Teklifin ne olacağını göreceğiz. Şimdilik hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz ama bu uçakların bir an önce Polonya’ya ulaşmasını istiyoruz.”