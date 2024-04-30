F-35 savaş uçağı raporu... Bir skandal ortaya çıktı! ABD askerlerini tedirgin etti! İşte o imaj yerle bir oldu

ABD Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Erik Raven, 5. Nesil F-35C savaş uçağında Deniz Kuvvetleri'ni rahatsız eden ciddi teknik hataların olduğu rapordan bilgi aldı. 5 adet F-35C savaş uçağında deniz piyadelerini tedirgin eden arızaların meydana geldiği belirtildi.

5. Nesil savaş uçağı F-35’ler ABD’de yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Teknik sorunlarıyla gündemde olan F-35’ler ABD Deniz Kuvvetleri’ni tedirgin ediyor. ABD Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Erik Raven, Kaliforniya'daki Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu Miramar'ı ziyareti sırasında Marine Fighter Attack Squadron 311'deki bir pilottan F-35C hakkında bilgi aldı. Teknik hataların olduğu bilgileri içeren raporda 2023 yılında Kaliforniya'daki bir ABD Deniz Piyadeleri savaş filosuna teslim edilen beş yeni F-35C Müşterek Taarruz Uçağı'nda kirli yakıttaki metal talaşları, yanlış monte edilmiş parçalar ve kanat kıvrımından çıkan plastik kazıyıcı keşfedildi.

San Diego'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonundaki Marine Fighter Attack Squadron 311 veya VMFA-311’deki sorunların meydana geldiği F-35’lerde 700 saatten fazla çalışma gerektiren ve 169.000'den fazla saati boşa harcayan durum tespit edildi.

F-35'TEN ÇIKAN TEKNİK HATALAR

Defense News’in elde ettiği bilgilere göre 7 Aralık'ta, jet uçtuktan sonra filonun jetlerinden birinin kanat kıvrımından dışarı çıkan plastik bir kazıyıcının keşfedildiği belirtildi. 5,5 inçlik kazıyıcı, jette uçuş sonrası yapılan inceleme sırasında keşfedildi ve yere düştü. VMFA-311 komutanı Yarbay Michael Fisher’in sorunları bildirdiği not Deniz Uçağı Grubu 11'in komutanı Albay William Mitchell tarafından onaylandı.

''DENİZ PİYADELERİNİ RAHATSIZ EDİYOR''

Fisher, "F-35'leri düzeltme durumu Deniz Piyadeleri'ni rahatsız etmeye devam ediyor. Operasyonel düzeyde temel yeterlilik ve tutarlılık düzeyini korumak için arızalı bileşenlerin, harcanan çalışma saatlerinin ve kaybedilen sortilerin sayısı kabul edilemez.’’ dedi.

Hükümet Gözetimi Projesi'nin eski analistlerinden Dan Grazier durumun ciddi olduğunu belirtti. Bu beş F-35'te keşfedilen kalite sorunları ve yabancı cisim kalıntıları, Deniz Piyadeleri'nin Tomcats lakaplı VMFA-311'i ikinci F-35C filosu olarak ayağa kaldırma çabalarını sekteye uğrattı. 3'üncü Deniz Uçağı Kanadı komutanı Tümgeneral Michael Borgschulte'ye gönderilen nota göre jetlerin toplam uçuş saati 14 ile 157 arasında değişiyordu.

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YAKIT İKMALİ

Raporda beş jetin hepsinde yüksek sıcaklıkta yağlama gresi olan Krytox ile kirlenmiş yakıt bulunduğu ve üç jetin de yakıtlarında metal talaşları bulunduğu belirtildi. Raporda, yakıt kalitesini kabul edilebilir bir seviyeye çıkarmak için jetlerin iki veya üç kez boşaltılması ve yakıt ikmali yapılması gerektiği, metal talaşına sahip jetlerin ekstra yakıt boşaltma döngüsü gerektirdiği de belirtildi.

VMFA-311 komutanı Fisher, bunun filonun 169.000 pounddan fazla kirli yakıtı imha etmesi gerektiği anlamına geldiğini yazdı. Notta, birden fazla jetteki contaların ve segmentlerin doğru şekilde takılmadığı ve çıkarılıp yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.



FREN TERTİBATI ARIZALANDI

Ayrıca raporda bir jetin sol ana dişli fren tertibatının da arızalandığı, başka bir uçağın panoramik kokpit ekranının arızalandığı ve bir başka jetin yedek oksijen sistemi şişesinin sızdırdığı belirtildi. Ayrıca tüm bileşenlerin çıkarılması ve değiştirilmesi gerekiyordu.

Lockheed Martin, Defense News'e yaptığı açıklamada endişeleri gidermek için Deniz Piyadeleri, hükümetin F-35 Ortak Program Ofisi ve Savunma Sözleşme Yönetim Ajansı ile yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

Şirketin açıklamasında, "Dünya çapındaki müşterilerimize teslim ettiğimiz uçağın kalitesinden gurur duyuyoruz ve üretim kalitesi ve parça güvenilirliği konusunda bildirilen tüm müşteri geri bildirimlerini değerlendiriyoruz" denildi. 3. Deniz Uçağı Kanadı ve F-35 Ortak Program Ofisi, bildiri ve VMFA-311'in F-35'leri hakkında açıklama yapmayı reddetti.