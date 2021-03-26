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Teknoloji F-35 savaş uçağı kendi kendine hasar verdi
Teknoloji

F-35 savaş uçağı kendi kendine hasar verdi

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen bir F-35 savaş uçağı, Gatling Topu ile gerçekleştirdiği atış sırasında kendine büyük çaplı hasar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:25:00 - 2021-03-26 15:28:12
F-35 savaş uçağı kendi kendine hasar verdi

ABD Deniz Piyadeleri’ne (USMC) ait F-35B savaş uçağı, GPU-9/A podundan ateşlenen PGU-32/B SAPHEI-T tipi merminin ateşlenir ateşlenmez patlaması sonucunda alt kısmından ağır hasar aldı. Geçtiğimiz ay Arizona/Yuma Atış Alanı’nda gerçekleşen olayda uçağın pilotunun uçağı hava üssüne sağ salim geri döndürmeyi başardığı bildirildi.

Hasarla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken hasarın "A sınıfı" olarak kayıtlara geçtiği not ediliyor. Havacılık kazalarında en az 2.5 milyon $’lık hasarın meydana geldiği kazalarda meydana gelen hasar "A sınıfı hasar" olarak kaydediliyor.

Olayın tam olarak nasıl meydana geldiği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat Military.com’da yer alan bir bilgiye göre olay, F-35B’nin alt kısmında yer alan 25mm GPU-9/A podundan ateşlenen PGU-32/B SAPHEI-T tipi mühimmatın ateşlenir ateşlenmez patlaması sonucunda meydana geldi. Patlama sonrasında uçağın alt kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Olay hakkında ABD’li yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

SavunmaSanayiST

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