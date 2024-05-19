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Teknoloji F-35 savaş uçağı açıklaması! Peş peşe üretim haberleri geliyor: Yok artık dedirtecek yönleri! Peki neler oluyor?
Teknoloji

F-35 savaş uçağı açıklaması! Peş peşe üretim haberleri geliyor: Yok artık dedirtecek yönleri! Peki neler oluyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-19 08:34:00 - 2024-05-19 08:35:45
F-35 savaş uçağı açıklaması! Peş peşe üretim haberleri geliyor: Yok artık dedirtecek yönleri! Peki neler oluyor?

Hava koşullarına uygun olarak üretilen F-35 ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi! Lockheed Martini F-35 savaş uçağının tam ölçekli üretimine ulaştı!

GAO (ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi) raporu, F-35’in tam ölçekli üretime ulaştığını, ancak motor teslimatlarının programı önemli ölçüde geciktirdiğini ortaya koyuyor…

Üretim sorunları ve modernizasyon gecikmeleriyle karşılaşmasına rağmen F-35 programı 2024 yılında kabul edilebilir düzeyde performans ve güvenilirlik göstererek tam hızda üretime ulaşmış ve test simülatörünün geliştirilmesini tamamlamıştır.

Bununla birlikte, Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO) raporu, motorların ve uçakların geç teslim edilmesinin yanı sıra donanım ve yazılım gecikmeleri program için zorluk teşkil etmeye devam ettiğini göstermektedir.

2023 yılında Pratt & Whitney’den alınan motorların %100’ü, Lockheed Martin’den alınan motorların ise %91’i geç teslim edilmiştir.

F-35 Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı, 2088 yılına kadar planlanan 2.470 uçağı işletmek için tahmini 2 trilyon dolarlık maliyeti ile Savunma Bakanlığı’ndan (DoD) çıkan en pahalı silah sistemi programıdır.
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ABD ; F-35 Savaş Uçağı Bakım Maliyetinin 2 Trilyon Dolara Ulaşacağını Tahmin Ediyor!

GAO, bağımsız değerlendirmeler ve tavsiyeler yoluyla F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programının ilerlemesini ve karşılaştığı zorlukları aktif bir şekilde izlemekte ve raporlamaktadır.

F-35 programı, şu anda altıncı yılında olan Block 4 modernizasyonu ve 1.8 milyar dolarlık Teknoloji Yenileme 3 (TR-3) yükseltmeleri gibi girişimler aracılığıyla yeni yeteneklerin ve teknolojilerin uçağa entegrasyonuna yönelmiştir.

GAO, bu entegrasyonların programın genel maliyeti ve takvimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir…

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