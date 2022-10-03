F-35 krizinde yeni gelişme! Resmen duyurdular

30 Eylül'de ABD'deki Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR), teknoloji firması Lockheed Martin ile F-35 programıyla ilgili birden fazla sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşmalarda Lockheed Martin, sırasıyla 265,59 milyon dolar ve 228,68 milyon dolar değerinde iki sözleşme değişikliği imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı (NAVAIR) daha önce Blok 4 uygulamasıyla üretim kapasitesini artırmak için seçenekler ve kapsam eklemişti. NAVAIR'in Blok 4 uygulamasının içeriğinde ise, 'Yaşam sınırlarını ortadan kaldıran, eksiklikleri gideren ve 'Teknik Yenileme 3' ile uçakları güçlendiren malzeme modifikasyon kitleri ve özel test/alet ekipmanı tedarik edilmesi yer alıyor.

Bu güçlendirmeler ve modifikasyonlar, USAF, USMC ve USN tarafından işletilen F-35'lerin yanı sıra FMS müşterileri ve diğer operatörleri kapsadığı bildirildi. Anlaşmanın (işin) içeriğinin tamının ise Eylül 2028'de tamamlanması bekleniyor.

F-35'te sözleşme detayı

Aralık 2025'e kadar tamamlanacak olan diğer sözleşmede ise, Lockheed Martin'in Blok 4 için bir simülasyon yeteneğine sahip F-35 eğitim sistemleri geliştirmesi için yeni bir madde ekledi. Şirketin anlaşma kapsamında, "Müşterek Taarruz Füzeleri, silahlar, entegre atış kontrolü ve F-35 dahil" olduğu bir kısım eklendi. Öte yanda Savunma Bakanlığı da, Yıldırım Entegre Eğitim Ortamı ve Lot 17 teslimatını karşılamak için ek eğitim geliştirmesi gerektiğini açıkladı.

30 Eylül'de açıklanan F-35 için bir başka NAVAIR anlaşmasında, Raytheon ve Pratt & Whitney, depo düzeyinde F135 motor bakım tesisleri ve çeşitli yerlerde birim düzeyinde destek ekipmanı için malzeme ile destek ekipmanı tedarik etmek için 232,78 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. Anlaşmaya, Avustralya, Japonya, Hollanda, Norveç ve ABD'de dahil olmak üzere Eylül 2025'e kadar bir süre tahmini verildi.

Star Gazetesi