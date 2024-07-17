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Teknoloji F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı
Teknoloji

F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 18:42:00 -
F-22’lerin yerini alacak! ABD 6. nesil savaş uçağının projesi: F-35'in üç katı

Amerika Birleşik Devletleri, F-22’lerin yerini alacak Next Generation Air Domance ( Yeni Nesil Hava Hakimiyeti ) programını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, F-22’lerin yerini alacak Next Generation Air Domance ( Yeni Nesil Hava Hakimiyeti ) programını duyurdu.

NGAD projesinin ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi beklenirken, sistem 5. nesil savaş uçağı F-22 Raptor‘ın yerini alacak. 2023 yılında Northrop Grumman’ın NGAD ihalesinden çekildiğini duyurmasıyla birlikte, sistemin yükleniciliğini kimin üstleneceği merak konusu olmuştu. Lockheed Martin ve Boeing, 6. nesil savaş uçağı olarak tanımlanan NGAD için favori konumunda bulunuyorlar.

NGAD programının program takvimi henüz gizemini korurken ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek olması, ABD Hava Kuvvetleri’nin özellikle Çin ile girdiği rekabete büyük fayda sağlayacak. ABD Ordusu, sistemin Çin’in artan tehditlerine karşı hava üstünlüğünü elde tutmakta önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

Planlamalara göre; NGAD, ABD Hava Kuvvetleri’ndeki artan işletme maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra, operasyonel anlamda da ciddi bir güç katacak. Ancak yine de NGAD’ın üretim maliyetlerinin planlamalara göre F-35’in üç katı olması muhtemel.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com
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