F-16'lar yaşlandı! Lockheed Martin’den ABD'ye yeni teklif

Lockheed Martin, yaşlanan F-16 filosunun daha hızlı yenilenebilmesi amacıyla ABD Hava Kuvvetleri’ne yeni F-16G varyantını öneriyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı filosunu yenileme arayışında F-16 yeniden gündeme geldi. Lockheed Martin’in, F-35 teslimatlarının yaşlanan uçakların değiştirilmesi için gereken hıza ulaşamaması nedeniyle yeni üretim bir F-16 modeli üzerinde çalıştığı bildirildi.

Aviation Week’in konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre F-16G olarak adlandırılan yeni varyant, mevcut Block 70 F-16 üzerinden geliştiriliyor. Önerilen konfigürasyonda gövdeye uyumlu yakıt tankları, 600 galonluk kanat yakıt tankları, kızılötesi arama ve takip podu, Sniper hedefleme podu ve fren paraşütünün yer alması öngörülüyor.

Söz konusu ilavelerin F-16G’nin menzilini artırması ve halen ABD Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapan daha eski F-16 modellerine kıyasla uçağa ilave sensör kabiliyeti kazandırması hedefleniyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni üretim F-16 tedarik etmesi fikri ise ilk kez gündeme gelmiyor. 2021 yılında dönemin ABD Hava Kuvvetleri Tedarikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Will Roper, Güney Carolina’nın Greenville kentindeki aktif F-16 üretim hattının, F-35 programındaki teslimat temposu devam ederken savaş uçağı kapasitesinin artırılması için kullanılabileceğini gündeme getirmişti.

Lockheed Martin, F-16 ve F-35 uçaklarını farklı tesislerde üretiyor. Ancak F-35’in daha karmaşık üretim süreci, hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan F-16’ların yerine yeterli hızda yeni uçak sağlanamamasına yol açıyor.

Lockheed Martin, 16 Eylül’de kendisine yöneltilen sorular üzerine F-16G’nin ayrıntılarını doğrulamadı. Şirket yalnızca ABD Hava Kuvvetleri’nin görev ihtiyaçlarını desteklemeye hazır olduğunu belirtirken, uçaklarının kuvvetin filosunda merkezi bir role sahip olduğunu ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri de F-16G konusunda doğrudan yorum yapmadı. Kuvvet, bir sonraki Future Years Defense Program için seçeneklerin henüz erken aşamada değerlendirildiğini ve gereksinimlerin kesinleştirilmediğini açıkladı.

Yeni savaş uçağı üretiminin artırılması konusu, 2025 yılında gerçekleştirilen bir ABD Hava Kuvvetleri çalışmasında büyüyen kapasite açığının kapatılması için daha fazla üretime ihtiyaç bulunduğunun belirlenmesinin ardından yeniden öne çıktı. Kongre Araştırma Servisi’ne göre ABD Hava Kuvvetleri, 2026 mali yılında 1.098 olan savaş uçağı envanterini 2035 mali yılına kadar 1.558 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

Aralık 2025’te Inside Defense da ABD Hava Kuvvetleri’nin, daha fazla F-35 satın alınmasına kıyasla kabiliyet açıklarını daha düşük maliyetle kapatabilecek yeni bir F-16 varyantını değerlendirdiğini bildirmişti. Air and Space Forces Magazine ise F-16G konusunun kuvvetin üst düzey generallerinin katıldığı yaklaşan Corona konferansında ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Bununla birlikte ne ABD Hava Kuvvetleri ne de Lockheed Martin, F-16G hakkında ne zaman karar verilebileceğine veya olası bir programın kaç uçağı kapsayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: Defence Blog