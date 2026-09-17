Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik

Özgür Özel ve CHP zihniyetinin meşrulaştırmaya çalıştığı sapkın LGBT lobilerine ve bunların foncularına yönelik devletin başlattığı kararlı mücadeleye bir destek de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan geldi. Aile yapımızı ve nesillerimizi hedef alan küresel finans akışlarına darbe indiren "Ailem Güvende" operasyonlarını son derece isabetli bulduğunu belirten Erbakan, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nı tebrik etti. Sapkın derneklerin tamamen kapatılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, sürecin hiçbir baskıya boyun eğmeden sonuna kadar götürülmesini ve medyadaki ahlaki yozlaşma bataklığının da kurutulmasını istedi.

İşte Erbakan'ın yaptığı paylaşım;

"Manevi vatanımıza yönelik saldırıların her geçen gün arttığını, ailemizin ve nesillerimizin ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu yıllardır ifade ediyoruz.

Bu çerçevede, kaynağını küresel lobilerden alan finans akışlarının ortaya çıkarılması ve kesilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonları son derece isabetli buluyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında da bulunan LGBT derneklerinin kapatılması konusunda ise aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz.

Bu operasyonları gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımızı ve Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyor; yürütülen sürecin hiçbir baskıya boyun eğmeden ve hiçbir istisnaya mahal vermeden sonuna kadar götürülmesini temenni ediyoruz.

Ancak bir hususun da altını özellikle çizmek isteriz:

Bu operasyonlar tek başına bataklığı kurutmaya yetmez.

Toplumumuzu, aile yapımızı ve özellikle çocuklarımızı hedef alan ifsat faaliyetleri yalnızca dernekler ve dış finansman kanalları üzerinden yürütülmemektedir. Pek çoğu iktidara yakın medya organlarında yayınlanan ve toplumsal yozlaşmayı normalleştiren dizi, program ve içerikler konusunda da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz.

Mesele yalnızca birtakım finans kanallarını kesmek değil; nesillerimizi hedef alan ifsat düzeninin bütün kaynaklarını kurutmaktır."