Üsküdar Belediyesi memur alımına başladı!

Üsküdar Belediyesi’nde memur olmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak alımda lise ve ön lisans mezunları arasından 10 zabıta memuru, lisans mezunları arasından ise 4 düz memur alınacak. Kamu Son Dakika.net’in haberine göre; başvurular kadroya göre internet, posta, e-posta ya da şahsen kabul edilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağınagelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları nelerdir?

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS (B) grubu) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 incimaddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/Amaddesinde yer alan özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklaolmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak veboyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,(Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru nasıl yapılacak?

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)d) Sürücü belgesinin fotokopisi veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)d) Sürücü belgesinin fotokopisi veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)g) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)h) Başvuru formu.

Başvurular 18 Eylül 2026 tarihine kadar yapılacak. Memur kadrosu için [email protected] e-posta adresine başvuru yapılabilecek. Zabıta için başvurular şahsen yapılacak.