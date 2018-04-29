Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli 1,2 milyon euro

Son dönemlerde Ankara-Atina hattındaki gerilim Yunanistan'ın 1.2 milyar euro harcamasına neden oldu. Yunan hükümeti, 1,2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki onlarca F-16 savaş uçağının ABD tarafından modernizasyonuna onay verdi. Yunan basını gelişmeyi, "Türkiye'ye karşı bir önlem" olarak yorumladı.

29 Nisan 2018 Pazar 12:24
F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli 1,2 milyon euro

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başta olmak üzere Yunan yetkililerin son dönemde Türkiye karşıtı söylemi yoğunlaşırken, Atina’dan flaş bir karar geldi. Gerilimin üst seviyede olduğu Ankara-Atina hattında sıcak bir gelişme yaşanırken, Yunan hükümeti mevcut F-16’larını yenileme kararı aldı.

F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, Başbakan Alexis Çipras’ın Ekim ayında Beyaz Saray’a düzenlediği ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Çipras’ın başkanlık ettiği Hükümet Savunma ve Dışişleri Konseyi’nin (KYSEA) 85 adet F-16’nın modernizasyonuna oy birliği ile onay verdiği duyuruldu.

TOPLAM MASRAF 1,2 MİLYAR EURO

Öte yandan gelişmeye Yunan basını geniş yer ayırdı. Ülkenin çok satan gazetesi Ta Nea, “Modernizasyon tamamlandığında, Silahlı Kuvvetler’in gücünü ve ülkenin askeri kabiliyetini, Türkiye ile tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde artırması bekleniyor” yorumunu yaptı.

Ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda ise, “Yunanistan bir süredir filosunu güçlendirmek istiyordu. Çünkü Türkiye’nin kullanmaya başladığı F-35 jetlerine karşı güçsüz kalıyordu filo” ifadesi kullanıldı.

Atina yönetimi, ABD’nin Yunanistan’ın yeni ödeme planını kabul ettiğini açıkladı, ancak planın detayları hakkında bilgi vermedi. Yunanistan ekonomisi için üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018’de sona eriyor. Reuters’a konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi 3 jetin ABD’de, diğerlerininse Yunanistan’da yenileneceğini söyledi ve toplam masrafın 1,2 milyar euro olacağını kaydetti. Hükümet geçen yıl modernizasyonun 110 milyon eurolar halinde 10 yıldan fazla bir sürede taksitle ödeneceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:24
  1. Ankara
  2. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu
  3. Yunan hava kuvvetleri
  4. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli sürücünün şaşırtan gerekçesi
    1. Kenti ayağa kaldırdı! Maskeli..
    2. TSK için geliştirildi! Çok daha hızlı
    3. Feci son! Bakmakta zorlandığı..
    4. "Milli içecek" 12 ülkenin sofrasına..
    5. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    6. Almanya'dan Suudi Arabistan ve..
    7. Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Cüneyt..
    8. İçişleri Bakanı Soylu’dan 1 Mayıs..
    9. Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı..
    10. Aykut Kocaman'dan bir beşiktaş..
    11. Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik..
    12. Gomis siftah peşinde!
    13. Meteoroloji'den 4 il için yağmur uyarısı
    14. Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1..
    15. Aslan avcısı Anderson Talisca!
    16. Rıza 'Asrın güreşçisi'ni yakalamak..
    17. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan uygun..
    18. Saniyede 55 lira kazandırdılar
    19. F-16’lar Türkiye için! Korkunun bedeli..
    20. Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na..
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!
    Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!