F-16'lar PKK'nın sığınak ve mühimmat depolarını vurdu
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'nın silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerini imha etti.07 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
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