F-16'lar PKK'nın sığınak ve mühimmat depolarını vurdu TSK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'nın silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerini imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.