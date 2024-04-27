F-16 savaş uçakları sevk edilecek tarihi belli oldu! Rus varlıklarıyla ödenecek... Neler yaşanıyor?

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile yaptığı basın toplantısında Ukrayna'ya gönderecekleri F-16 savaş uçaklarının maliyetinin dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödeneceğini açıkladı.

De Croo, Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının vergilerinin Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için kullanılacağını belirterek, uçakların parasının Belçikalıların vergileriyle ödenmediğini vurguladı.

UÇAK TESLİMATI VE SAVUNMA ADIMI

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teslim edileceğini ifade eden De Croo, bu adımın Ukrayna'nın savunması için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Başbakan, ülkesinin zaten F-16 koalisyonunun bir üyesi olduğunu ve teslim edilecek uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumlu olduğunu belirtti.

BELÇİKA'NIN KATILIMI VE SORUMLULUK

Ancak De Croo, şimdi ülkesinin Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılacağını ifade etti. Belçika'nın bu adımıyla, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirme ve ülkeye destek olma çabalarına aktif bir şekilde katıldığı vurgulandı.

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De Croo, "Bu Ukrayna'nın savunması için büyük bir adım. Ülkemiz zaten F-16 koalisyonunun bir üyesiydi ve teslim edilen uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumluydu. Ancak şimdi ülkemiz, Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılıyor." ifadelerini kullandı.

F-16’lar bu yıl Ukrayna’ya sevk edilecek! İşte haberin detayları

ABD Savunma Bakanı Austin, F-16 ve eğitimli pilotların bu yıl Ukrayna’ya gönderilmeye başlanacağını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-16 uçaklarının yanı sıra müttefikler tarafından eğitilen pilotların bu yıl Ukrayna’ya gitmeye başlayacağını söyledi.

Kiev’deki bağışçıların olağan toplantısında konuşan Austin, “Bağışlanan bir filodan fazla F-16 uçağı ve bu temas grubunun üyeleri tarafından eğitilen pilotlar ve bakım personeli bu yıl Ukrayna’ya gönderilmeye başlayacak” dedi.

Hollanda ve Danimarka Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkelerdi. Beyaz Saray, Ukrayna’nın pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Lahey’in Kiev’e ilk F-16 savaş uçaklarını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemişti