F-16 savaş uçağı iddiasını yalanladılar: Kendisiyle alay etti!

Pakistan, Hindistan'ın 2019'da Pakistan'a ait F-16 savaş uçağını düşürdüğüne dair iddiasını 'tamamen temelsiz' olarak nitelendirerek yeniden reddetti. Açıklamada, uluslararası uzmanların ve ABD'li yetkililerin, Pakistan'a ait F-16'nın düşmediğini doğruladığı anımsatılırken, Hindistan'ın 'kendisiyle alay ettiği' kaydedildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in, dün, Hint pilot Abhinandan Varthaman'a 2019'da "Pakistan'a ait F-16 savaş uçağını düşürmesi" ve gösterdiği cesaretten ötürü "Vir Chakra" (Hindistan'da en yüksek askeri kahramanlık ödülü) madalyasını takdim etmesi, Pakistan'ın tepkisine yol açtı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın düşürdüğü uçağın pilotu Hindistanlı Varthaman'a ödül verilmesi "halkı sakinleştirmek ve utancı gizlemek için Yeni Delhi yönetiminin uydurma örneklerinden biri" olarak nitelendirildi.

'Kendisiyle alay ettiği'ni kaydetti

Açıklamada, uluslararası uzmanların ve ABD'li yetkililerin, Pakistan'a ait F-16'nın düşmediğini doğruladığı anımsatılırken, Hindistan'ın "kendisiyle alay ettiği" kaydedildi.

Pakistan'ın F-16 savaş uçağının Hindistan tarafından düşürüldüğüne yönelik iddiaların tamamen temelsiz olduğuna işaret edilen açıklamada, hayali kahramanlık gösterileri için ödül vermenin askeri davranış kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yeni Delhi'nin 2019'daki girişiminden ders çıkarması gerektiği konusunda uyarıda bulunulurken, Pakistan'ın düşmanca tavırlara karşı hazır ve kararlı olduğu belirtildi.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasında 2019'da yaşanan gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat 2019'da polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da 27 Şubat sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi ise bunu doğrulamamıştı.

Pakistanlı yetkililer, düşen uçağın Hint pilotu Abhinandan Varthaman'ı linç edilmekten kurtarmış ve iyi niyet göstergesi olarak Hint yetkililere teslim etmişti.