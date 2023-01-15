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Gündem F-16 meselesi Yunanistan'ın ayarlarını bozdu: Türkiye'ye karşı hem aşağılandık hem de yenildik
Gündem

F-16 meselesi Yunanistan'ın ayarlarını bozdu: Türkiye'ye karşı hem aşağılandık hem de yenildik

F-16 meselesi, Türkiye'den çok Yunanistan'ın gündeminde. Yunan medyası, Türkiye'nin F-16 alacak olmasının Atina için "siyasi bir yenilgi" olduğunu belirterek "Bu durum da hem yenilgilere hem de aşağılanmalara yol açıyor" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 15:14:00 -
F-16 meselesi Yunanistan'ın ayarlarını bozdu: Türkiye'ye karşı hem aşağılandık hem de yenildik

Türkiye'nin ABD'den alması muhtemel olan F-16'lar son zamanlarda Türkiye'den çok Yunanistan'ın gündemini meşgul ediyor. Yunan basını sıklıkla ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceği umuduna tutunarak bunun için Ermeni ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'i gündeme getiriyor.

Yunan basınından ise konuyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki kontrollü gerilimin ABD için 'bir altın madeni' olduğunu söyleyen bir gazete Yunanistan hükümetine de eleştirilerde bulundu.

ABD'nin Türkiye'nin İsveç'e gösterdiği NATO tepkisini de değerlendirdiğini ifade eden gazete, aslında bunun Yunanistan için bir yenilgi olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye karşı hem aşağılandık hem de yenildik"

Haberde, "Bu durum Yunanistan için siyasi bir yenilgi. Çünkü aslında Yunanistan, stratejik müttefikleri olduğunu düşünüyor; ancak yalnızca ABD'nin entegrasyonuna müzakeresiz bir biçimde onay veriyor. Bu durum da hem yenilgilere hem de aşağılanmalara yol açıyor" denildi.

Yunanistan'ın yanlış bir yolda olduğunu belirten gazete Türkiye'nin pek çok farklı ülke ile silah ve askeri teçhizat alışverişi yaptığını bu nedenle de Yunanistan'ın bunun karşısında bir şey yapmasının çok imkansız olduğunu ifade etti.

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