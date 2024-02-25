F-16 ile KAAN’ın ilk uçuş testi videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde yaptı.

KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sosyal medyada büyük ilgi çekerken, F-16'nın da ilk kez uçtuğu bir video sosyal medyada büyük dikkat çekti. KAAN ve F-16'nın yer aldığı video binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı.

KAAN'ın teknik özellikleri

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

• Hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimlerini sağlıyor

• Kokpit tasarımı, beşinci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılıyor

• Yüksek durumsal farkındalık, optimize edilmiş pilot iş yükü, muharebe hasar tespiti

• Yeni nesil görev sistemleri

• Diğer unsurlarla (insansız hava araçları, F-16'lar, TSK'nın hava, kara ve deniz unsurları) müşterek çalışılabilirlik

• Düşük görünürlük ve kızılötesi iz

• Sensör ve veri füzyonu destekli atış kontrol sistemi ile hassas vuruş

• Kısa dönüş süresi

• Dahili silah yuvası ve supercruise kabiliyeti

• 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde.

• KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft) olarak açıklandı.