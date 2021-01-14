Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi
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Ezogelin çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak şahane bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İşte, dillere destan ezogelin çorbası tarifi
Ezogelin çorbası tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 2 çay bardağı mercimek
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
- Tuz
- 6 su bardağı sıcak su
Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle 6 su bardağı suyu tencereye alın ve kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve tuzu alın.
Tencereye tuzu ekleyin.
Kırmızı mercimek yumuşayana kadar çorbayı kaynatın.
Bu arada bir tavada yağı eritip soğanı kavurun.
Ardından salça ve naneyi ekleyin.
Soğanlı karışımı çorbaya ilave edin.
10-15 dakika daha çorbayı pişirin.
Çorbanızı baharat ve limonla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.