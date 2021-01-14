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Kadın - Aile Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi
Kadın - Aile

Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi

Lokanta usulü ezogelin çorbası | Akşam yemeği için geleneksel olduğu kadar lezzetli bir çorba tarifi arayanlar "Ezogelin çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Ezogelin çorbası malzemeleri | Denenmiş ezogelin çorbası tarifi | 4 kişilik ezogelin çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:02:00 -
Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak şahane bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İşte, dillere destan ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 2 çay bardağı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Nane
  • Tuz
  • 6 su bardağı sıcak su

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle 6 su bardağı suyu tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine yıkayıp süzdüğünüz mercimek, pirinç ve tuzu alın.

Tencereye tuzu ekleyin.

Kırmızı mercimek yumuşayana kadar çorbayı kaynatın.

Bu arada bir tavada yağı eritip soğanı kavurun.

Ardından salça ve naneyi ekleyin.

Soğanlı karışımı çorbaya ilave edin.

10-15 dakika daha çorbayı pişirin.

Çorbanızı baharat ve limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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