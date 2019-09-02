Ezine Panayırı Başladı Ezine Belediyesi tarafından düzenlenen “Ezine Sonbahar Panayırı” başladı.

Ezine Belediyesi tarafından düzenlenen “Ezine Sonbahar Panayırı” başladı.

Ezine Sanayi bölgesinde kurulan Ezine Panayırı’nda kıyafetten süs eşyalarına, mutfak eşyalarından çeyizliklere kadar birçok ürünün satışı yapılıyor.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel geleneksel olarak düzenlenen Ezine Sonbahar Panayırı’nın sosyal ve kültürel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerimize sahip çıkıyor ve devamını sağlıyoruz. Bu panayırımızın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

1 Eylül’de başlayan panayır, 3 gün sürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.