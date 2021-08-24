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Yerel Ezik şeftali pazarı birbirine kattı
Yerel

Ezik şeftali pazarı birbirine kattı

Ankara'da, pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu ortalık karıştı. 4 kişi yaralanırken polis 13 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 03:02:00 -
Ezik şeftali pazarı birbirine kattı

Olay, saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda yaşandı. İddiaya göre müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı. Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti. Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti.

Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.

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