Ezgjan Alioski kimdir, nereldir? Ezgjan Alioski nerede oynadı?

Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 Şubat Prilep Makedonya doğumludur. Çok yönlü bir sol ayaklı olan Ezgjan Alioski, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ve ayrıca forvet, hücum orta saha oyuncusu, sağ kanat, sol kanat veya sol bek olarak da oynayabilir.

Ezgjan Alioski nerede oynadı?

Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı? 2003 yılında kendi gençlik akademisi katıldıktan sonra, Alioski bir olarak göreve başladı sol arka ikinci takımda Young Boys o 57 maçta dört gol attı 2010'dan 2013'e kadar. Ocak 2013'te Schaffhausen'e kiralık olarak gitti ve Ekim 2013'te kalıcı bir transfer için 77 maçta dört gol attı.

Ezgjan Alioski, Lugano'ya Ocak 2016'da kiralık olarak katıldı. Alioski, İngiliz futbolunun üçüncü liginde oynadığı üç sezona rağmen, on altı yıllık bir bekleyişin ardından 2019-20'de Leeds United'ın Premier Lig'e dönüşünün bir parçası oldu . 2019-20 sezonunda önemli goller attı. Alioski, 13 Temmuz 2017'de İngiliz kulübü Leeds United'a katıldı.

İngiliz profesyonel futbol sezonu, korona salgını nedeniyle Mart 2020'de duraklatıldıktan sonra, Alioski'nin Leeds ile Premier Lig'e terfi kazandığı ve aynı zamanda 2019– EFL Şampiyonası'nın galibi olduğu Haziran ayında devam etti. Sezonun başarılı bir şekilde yeniden başlamasının ardından Temmuz ayında 20 sezon. Alioski tanıtımda önemli bir rol oynadı, önemli goller attı ve maçları değiştirdi.