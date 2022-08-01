Ezgjan Alioski kim kaç yaşında? Ezgjan Alioski kariyeri:
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdub Peki, Ezgjan Alioski kimdir kaç yaşında? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. 30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
Ezgjan Alioski kim kaç yaşında? Ezgjan Alioski kariyeri:
Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992'de Makedonya'da dünyaya geldi. Alt yapı kariyerine İsviçre ekibi Young Boys'ta başlayan Ezgjan Alioski 2010'da profesyonel kariyerine adım attı. Ezgjan Alioski sırasıyla Young Boys U23, Schaffhausen, Lugano, Leeds United ve El-Ahli takımlarında forma giydi.
Ezgjan Alioski, El-Ahli formasıyla 30 maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı.