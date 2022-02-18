"Ezeli rakibe gider misin?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu'nda olay cevap

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal da hayal kırıklığı oldu. Zirveyle puan farkı açılan sarı-lacivertliler, Kartal döneminde Türkiye Kupası'ndan da elendi. Son olarak Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Sarı-Lacivertliler'de taraftarlar isyan noktasına geldi.

Kilidi açtı

Slavia Prag maçında 1 gol 1 asistle sahanın yıldızı olan Ferdi, performansıyla tam not aldı. Son zamanlarda ezeli rakiplerle görüştüğü, özellikle Trabzonspor'a gideceği konuşulan Ferdi'ye maçın ardından transfer sorusu yöneltildi.

"Menajerim ilgileniyor"

Fenerbahçe'deki sözleşme görüşmelerinin ne durumda olduğu sorusuna Ferdi, "Görüşmeleri menajerim yapıyor" diyerek cevap verdi. Ancak konu kapanmadı, bu kez ezeli rakip sorusu yöneltildi. Verdiği cevap taraftarları üzdü.

"Menajerimin açıklamasını bekleyeceğim"

"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor mu?" sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" dedi ve bu sözler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.