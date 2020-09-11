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Spor Ezcabaşı VitrA'da Şampiyonlar Kupası mutluluğu
Spor

Ezcabaşı VitrA'da Şampiyonlar Kupası mutluluğu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:03:51 -
Ezcabaşı VitrA'da Şampiyonlar Kupası mutluluğu

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'ı 3-2 yenerek AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın genç pasörü, Elif Şahin, "Çok yoğun bir maç programına başladık. Aynı şekilde antrenmanlarımız da yoğun geçiyor. İlk kupayı kazanmak motivasyonumuzu yükseltti. Aynı ciddiyet ve disiplinle lig maçlarımıza başlayacağız. Sezon sonu koyduğumuz hedeflerin hepsine ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta oyuncu Yasemin Güveli'nin ise kupayı kazanarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Daha nicelerini yaşamak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Lige konsantrasyonumuz yüksek bir şekilde başlayacağız. Umarım sağlıklı ve başarılı bir sezon geçiririz." dediği aktarıldı.

Eczacıbaşı VitrA, sezonun ilk lig haftasında yarın Sistem9 Yeşilyurt ile 18.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.


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