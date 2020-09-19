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İSLAM Ezan vakti
İSLAM

Ezan vakti

İstanbul ezan vakti |Vatandaşlar namaz vakitlerini, ezanın kaçta okunacağını sık sık araştırıyor. Pek çok kişi namaz vakitlerini hızlıca nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Peki, İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor? | Namaz vakitleri Diyanet| Namaz vakitleri indir | 2020 namaz ezan vakitleri yükle…

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:09:00 - 2020-09-19 17:16:58

Ezan kaçta okunuyor? | Ezan vakitleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Namaz vakitlerini kaçırmak istemeyenler vakitlere en doğru nasıl nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi internet olmadan namaz vakitlerini takip etmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, internetsiz namaz vakti uygulaması var mı?

Ezan vakti Diyanet

İstanbul ezan saati | Milyonlarca kişi ezan vakitlerine en doğru şekilde ulaşmak istiyor. Ezan vakitlerine yeniakit.com.tr internet sitesinden ve Diyanet’in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Riyanet internet sitesinden il il ilçe ilçe ezan vakitlerinin listesine ulaşmanız mümkün.

EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sabah namazı vakti

Pek çok kişi internette ezan vakitlerini araştırıyor. İmsak ve güneş vakitleri için Diyanet internet sitesine ve uygulamaya göz atabilirsiniz.

2020 namaz vakitleri

İnternet olmadan bütün bir yılın namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler hangi uygulamaları mobil cihazlarına indirmeleri gerektiğini araştırıyor. Diyanet namaz vakti uygulamasının yanı sıra pek çok namaz vakti uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamayı indirdikten sonra sık sık internete bağlanmanıza gerek yok. Haftalık ve aylık namaz vakitleri uygulama yüklenirken sisteme yansıyor. Böylelikle internetiniz olmadan da namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.

Namaz vakitleri indir

Namaz vakitleri uygulama | Diyanet uygulamasını Play Store veya Appa Store'dan Namaz Vakti (yeni) şeklinde arattığınızda kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarında birçok namaz vakti uygulaması da bulunuyor.

Cuma namazı saat kaçta

Cuma namazı için cami ve mescitlere gidecek olan milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerde öğle ezanının kaçta okunacağını merak ediyor. Cuma namazı vaktini de Diyanet internet sitesinden ve uygulamalardan öğrenebilirsiniz.

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