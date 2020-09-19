Ezan kaçta okunuyor? | Ezan vakitleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Namaz vakitlerini kaçırmak istemeyenler vakitlere en doğru nasıl nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi internet olmadan namaz vakitlerini takip etmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, internetsiz namaz vakti uygulaması var mı?

Ezan vakti Diyanet

İstanbul ezan saati | Milyonlarca kişi ezan vakitlerine en doğru şekilde ulaşmak istiyor. Ezan vakitlerine yeniakit.com.tr internet sitesinden ve Diyanet’in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Riyanet internet sitesinden il il ilçe ilçe ezan vakitlerinin listesine ulaşmanız mümkün.

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Sabah namazı vakti

Pek çok kişi internette ezan vakitlerini araştırıyor. İmsak ve güneş vakitleri için Diyanet internet sitesine ve uygulamaya göz atabilirsiniz.

2020 namaz vakitleri

İnternet olmadan bütün bir yılın namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler hangi uygulamaları mobil cihazlarına indirmeleri gerektiğini araştırıyor. Diyanet namaz vakti uygulamasının yanı sıra pek çok namaz vakti uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamayı indirdikten sonra sık sık internete bağlanmanıza gerek yok. Haftalık ve aylık namaz vakitleri uygulama yüklenirken sisteme yansıyor. Böylelikle internetiniz olmadan da namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.

Namaz vakitleri indir

Namaz vakitleri uygulama | Diyanet uygulamasını Play Store veya Appa Store'dan Namaz Vakti (yeni) şeklinde arattığınızda kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarında birçok namaz vakti uygulaması da bulunuyor.

Cuma namazı saat kaçta

Cuma namazı için cami ve mescitlere gidecek olan milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerde öğle ezanının kaçta okunacağını merak ediyor. Cuma namazı vaktini de Diyanet internet sitesinden ve uygulamalardan öğrenebilirsiniz.