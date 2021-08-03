Ezan sesi yankılandı! Büyük ilgi gördü… Alp Arslan yapımcısı Emre Konuk’tan dikkat çeken paylaşım
Yeni sezonu merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu’nun devamı olan Alp Arslan’ın yapımcısı Emre Konuk, Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesi ile ilgili açıklamada bulundu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ebul Menuçehr Camisinde okunan ezan büyük ilgi gördü. Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk konuyla ilgili Twitter’dan dikkat çeken paylaşıma imza attı.
Yeni sezonu merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Fahriye Evcen ve Barış Arduç dahil olmuştu. At binme, kılıç eğitimi gibi eğitimler veren özel ekip, dev prodüksiyonla hazırlanıyor. Dizinin çekildiği ana mekanlardan birisinin de Ani Ören Yeri olduğu ortaya çıktı.
Emre Konuk yeni sezon öncesi Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesine ilişkin şu paylaşımı yaptı:
Bu sezon TRT 1 ekranlarından yayın hayatına devam edecek olan Alp Arslan dizimizin hikayesinin geçeceği ana mekanlardan birisi olan Ani Ören Yeri’nde ezan sesi yankılandı.