Bilindiği gibi beş vakit namaz farz kılınmıştır. Namazın geciktirilmeden vakti girer girmez kılınmayı din büyüklerince sık sık ifade edilir. Peki, ezan okunduğu sırada namaza başlamak uygun olur mu?

"Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir." (Bakara Sûresi 45)

Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılmak caiz mi?

İslam âlimleri ezanın dinlendikten sonra vakit kaybetmeden namaza durulması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı 'Ezan sırasında namaz kılınmaya başlanır mı?' sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ezanla birlikte namazın vaktinin girdiği ve namaz kılınabileceği din büyükleri tarafından ifade ediliyor.

Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu?

Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, I, 124; İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 397). Diğer mezhepler ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine (Buhârî, Mevâkit, 27) dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 16-17).

Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi ile kılınmakta olan namaz bozulmaz.