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Gündem Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür
Gündem

Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür

Yeniakit Publisher
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Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür

18 yıl boyunca ezanı asli dilinden okunmasını yasaklayan, okuyanları hapse atan CHP zulmünün sona erişinin, bugün 76. yıldönümü.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Bugün, millet nezdinde hiçbir karşılığı bulunmamasına rağmen 18 yıl boyunca ezanı aslından okumayı yasaklayan CHP zulmünün sona erişinin 76. yıldönümü. Arapça yasağı, milletin adamı Adnan Menderes tarafından 16 Haziran 1950’de kaldırılarak, Ezan-ı Muhammedi aslına rücu etmişti.

DİNE IRKÇI YAKLAŞIM

Türkçe ezan garabeti ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da Yerebatan Camii’nde Hafız Yaşar (Okur) tarafından okundu. 8 gün sonra ise Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okundu. Aynı yıl 3 Şubat’a denk gelen Kadir Gecesi’nde ise Ayasofya Camii’nde Türkçe Ku’ran, tekbir ve kamet okundu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet, ezanın Türkçe okunmasına karar verdi.

 

BEDELİNİ CANIYLA ÖDEDİ

CHP’nin milli şefi İsmet İnönü döneminde yasal zemin kazandırılan Arapça yasağı, Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile 16 Haziran 1950’de kaldırıldı. Menderes, bu hizmetin bedelini idam edilerek canıyla ödedi.

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