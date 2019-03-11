Ezan düşmanlarıyla mücadele namus borcu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir” dedi. Dün 3 mitinge birden katılan Başkan Erdoğan, ilk olarak Adana İstasyon Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine, “Adana, senin Allahı’na gurban Adana. ‘Adanalıyık Allah’ın adamıyık’ diyen diline gurban Adana” ifadeleriyle başlayan Erdoğan, “İnşallah bu ittifak, biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana, evlatlarımız, torunlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirene kadar devam edecek” dedi.

CHP, HDP, LGBTİ ön safta

Alandakilere CHP, HDP ve avanesinin Türkiye ve İslam düşmanlığından görüntüler izlettiren Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aralarında LGBTİ gibi sapık, Mor Çatı gibi aile düşmanı oluşumlarla bazı sözde STK’ların ve CHP İstanbul İl Başkanı militan Canan Kaftancıoğlu ile terör destekçisi HDP’lilerin de bulunduğu azgın grubun okunan ezan-ı şerifi ıslık ve alkışlarla protesto etmesine sert çıkarak şunları ifade etti:

Ezan ve bayrak onurumuzdur

“Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz ‘belediye işi gönül işi’ diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Millet düşmanı zihniyet

Alanda bulunanlara “Hazır mıyız? 31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 31 Mart’ta mührü Cumhur İttifakı ile bütün kentlerimizde gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?” sorularını yönelten ve olumlu cevap alan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Birincisi, kendi kişisel ve zümre çıkarı için çalışan, milleti umursamayan o tek parti dönemi, yani CHP zihniyeti. İkincisi ise milleti, vatanı düşünen, işte o da Demokrat Parti ile başladı ve şimdi de aynen bizlerle devam ediyor. Kardeşlerim, şimdi tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok. Az önce sizlere izlettik, bunlar bu.”