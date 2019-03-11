0553 313 94 23

Ezan düşmanlarıyla mücadele namus borcu

Ülkeyi satıh satıh gezen Başkan Erdoğan, dün de Adana, Mersin ve İskenderun’da miting düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı Taksim’deki 8 Mart yürüyüşünde ezanı protesto eden güruha sert çıkan Erdoğan, “Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur” sözü verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:34

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir” dedi. Dün 3 mitinge birden katılan Başkan Erdoğan, ilk olarak Adana İstasyon Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine, “Adana, senin Allahı’na gurban Adana. ‘Adanalıyık Allah’ın adamıyık’ diyen diline gurban Adana” ifadeleriyle başlayan Erdoğan, “İnşallah bu ittifak, biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana, evlatlarımız, torunlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirene kadar devam edecek” dedi.

CHP, HDP, LGBTİ ön safta

Alandakilere CHP, HDP ve avanesinin Türkiye ve İslam düşmanlığından görüntüler izlettiren Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aralarında LGBTİ gibi sapık, Mor Çatı gibi aile düşmanı oluşumlarla bazı sözde STK’ların ve CHP İstanbul İl Başkanı militan Canan Kaftancıoğlu ile terör destekçisi HDP’lilerin de bulunduğu azgın grubun okunan ezan-ı şerifi ıslık ve alkışlarla protesto etmesine sert çıkarak şunları ifade etti:

Ezan ve bayrak onurumuzdur

Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz ‘belediye işi gönül işi’ diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Millet düşmanı zihniyet

Alanda bulunanlara “Hazır mıyız? 31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 31 Mart’ta mührü Cumhur İttifakı ile bütün kentlerimizde gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?” sorularını yönelten ve olumlu cevap alan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Birincisi, kendi kişisel ve zümre çıkarı için çalışan, milleti umursamayan o tek parti dönemi, yani CHP zihniyeti. İkincisi ise milleti, vatanı düşünen, işte o da Demokrat Parti ile başladı ve şimdi de aynen bizlerle devam ediyor. Kardeşlerim, şimdi tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok. Az önce sizlere izlettik, bunlar bu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:34
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Erdoğan
  3. Adana İstasyon Meydanı
  4. CHP
  5. HDP
  6. Türkiye ve İslam düşmanlığı
  7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  8. Mor Çatı
  9. STK
  10. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  11. FETÖ
  12. CHP zihniyeti
  13. Demokrat Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    1. Üvey annesini öldüren sanığa..
    2. Bolu sanatsal faaliyetlerin..
    3. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel..
    4. Göztepe fırsat tepti
    5. Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek
    6. FETÖ'ye ankesötlü telefon operasyonu!
    7. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    8. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    9. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    10. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    11. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    12. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    13. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    14. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    15. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    16. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    17. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    20. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!