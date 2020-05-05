Eyyübiye’de kentsel dönüşüm çalışmaları

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde başlatılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü kentsel dönüşüm alanında inceledi. Başkan Kuş, beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve ilgili teknik elemanlarla Akçamescit bölgesinde başlatılan 1.etap kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. 4 etaptan oluşan ve toplam 3000 konut hedeflenen projenin ilk etabında 367 konut ve 35 işyerinin çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan ve toplam 4 etaptan oluşan projenin ilk etabı 367 konut ve 35 işyerinden oluşuyor.

Eyyübiye için önemli projenin çalışmalarına başladıklarını belirten Kuş,” Eyyübiye Belediyemiz ile Toki’nin işbirliği içerisinde başlatmış olduğumuz Kentsel Dönüşümün semerelerini almaya başladık. İnşaatımız yavaş yavaş yükselmeye başladı. inşallah 2021 yılının başlarında projemiz bitmiş olacak. Eyyübiye’de Kentsel Dönüşümün 1. Etabını tamamlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki ay Meclisten alacağımız yetki ile Akçamesçit bölgemizde de başlatacağımız 2. Etap’ın çalışmalarının startını vereceğiz. Eyyübiye’yi hızlı bir şekilde Kentsel dönüşümle tanıştıracağız ve Kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Değerli kardeşlerim ilk gün biz şunu ifade etmiştik; gerek şahsım gerek İlçe Başkanım biz birlikte Eyyübiye’yi değiştireceğiz, geliştireceğiz demiştik. Çok şükür değişimin ve gelişimin semerelerini burada görüyoruz ve inşallah Eyyübiye’yi domino taşı gibi vura vura değiştireceğiz ve geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm Eyyübiye’mize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.