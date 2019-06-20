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Eyyübiye’de hummalı çalışma devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde kilitli beton parke taşı döşeme işlemine, ara vermeden devam ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Eyyübiye’de hummalı çalışma devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde kilitli beton parke taşı döşeme işlemine, ara vermeden devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde kilitli beton parke taşı döşeme, stabilize yol yapım ve yeni yol kazandırma ile bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Merkezde alt yapının tamamlandığı alanlarda kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren ekiplerin son durağı Osmanlı ve Ruha mahalleleri oldu. Belirlenen program ve vatandaşların talebi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Ruha Mahallesi, 4021, 4036, 4037 ve 4038 ile Osmanlı mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeyen ekipler, vatandaşların takdirini kazandı. İlçe genelinde vatandaşların yol mağduriyetini önleme adına hummalı bir şekilde çalışan ekipler, ihtiyaçları da bir bir karşılıyor.


Hızlı bir şekilde sürdürülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat, “Öncelikle Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ruha Mahallemizdeki sokaklarımızın sorununu Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bildirdik ve kısa sürede sokaklarımızdaki kilitli parke eksikliğini hızlı bir şekilde giderdiler. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:30
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