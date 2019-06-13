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Eyyübiye’de haşereyle mücadele operasyonu sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama ekibinin, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
Eyyübiye’de haşereyle mücadele operasyonu sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama ekibinin, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.


Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama ekibi, ilçe genelinde vektörle mücadele çalışmasına devam ediyor. Ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı seferberlik başlattı. Vatandaşların mağduriyetini önlemek adına günün erken saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor.


Halk sağlığının korunması amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yürütülen vektörle mücadele çalışması kapsamında,çöp konteynerleri, rögar kapakları, su birikintileri, yeşil alanlar, katı atık depolama merkezi, hayvancılık yapılan alanlar, ev bodrumları, park ve bahçeler gibi açık alanlar titiz bir şekilde ilaçlanıyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
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