0553 313 94 23

Eyyübiye Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:45
Eyyübiye Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlar, ekiplerin yoğun çalışmasından dolayı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışma yürüten ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda ise stabilize yol yapımı ve yeni yol ağı oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpakuyusu, Vergili ve Buğdaykuyusu bölgesinde 50 kilometrelik alan ile, Sabırlı, Aşağı Güneş ve Aligör mezralarında 30 kilometrelik stabilize yol yapım çalışmalarını tamamlarken, Uğurlu mahallesindeki yol yapım çalışması ise devam ediyor. İlçeye yeni yol ağı oluşturmak ve vatandaşların yol mağduriyetini önlemek adına da çalışan ekipler, Bakırtaş, Beşikdüzü ve Derinkuyu mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi yeni yol ağıyla 1 buçuk kilometreye düşürüyor.


İlçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalar, vatandaşların beğenisini kazanırken, Uğurlu Mahalle Muhtarı Halil Erkan ve vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti. Muhtar Erkan,” Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Yol talebimizi karşıladı ve ekipler bölgemizde çalışma yürütüyorlar. Rabbim Başkanımızın yardımcısı olsun. Kendilerine mahallem adına ve bölgem adına bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler budanıyor
    1. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    2. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    3. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    4. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    5. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    6. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    8. Öykü Arin için imza kampanyası
    9. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    10. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    11. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    12. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    13. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    14. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    15. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    16. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    17. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    18. Kayseri'deki sağanak
    19. İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
    20. Körfez’de sahillere bakım
    21. Bahar ve yaz operasyonlarında 14..
    22. Şehit Necmettin öğretmenin öğrencileri..
    23. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    24. Şanlıurfa’da 75 bin Suriyeli öğrenci..
    25. Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek..
    26. KDK’dan Portekiz Ombusdmanlık Kurulu..
    27. Cevizli Park hizmete açıldı
    28. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş..
    29. Antalya’da 50 yıl sonra seralara gerek..
    30. En güzel bahçe ve balkonların..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!