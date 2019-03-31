Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci oyunu kullandı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimleri için oyunu kullandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimleri için oyunu kullandı.

Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci oyunu eşi Ayşe Ekinci ile birlikte Eyyübiye ilçesine bağlı Bozhöyük mahallesinde kullandı. 2047 nolu sandıkta oyunu kullanan Ekinci, "Seçimlerin ülkemiz ve ilimizle birlikte ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah huzur içinde bir secimi daha geride bırakacağız. Tekrardan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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