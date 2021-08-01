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Gündem Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sone erecek? Sıcaklar ne kadar sürecek?
Gündem

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sone erecek? Sıcaklar ne kadar sürecek?

Sıcaklar ne zaman bitecek? Sıcaklar ne kadar devama edecek? soruları son günlerde kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı Meteoroloji’den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sone erecek? Sıcaklar ne zaman gidecek? Sıcaklar ne kadar sürecek? Sıcaklar ne zaman düşecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 15:42:00 - 2021-08-01 15:44:12
Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sone erecek? Sıcaklar ne kadar sürecek?

Sıcaklar ne kadar sürecek? Yurdun dört bir yanında kavurucu sıcaklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. Türkiye'de etkisi altına alan sıcaklar, hafta sonu ve gelecek hafta boyunca devam edecek. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının önüne alınamıyor. Uzmanlar Eyyam-ı bahur sıcaklıkları konusunda uyardı. Peki Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur nedir? 

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları genelde temmuz ve ağustos aylarında hissediliyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının en çok hissedildiğini dönemin ağustos ayının ilk iki haftası olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Eyyam-ı bahur Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır. Küresel İklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun bir şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırması ile cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturmaktadır" diye konuşuyor.

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