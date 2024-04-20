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Siyaset Eyvah... Vekiller şimdi ne yapacak: Kuru fasulyeye 4 lira zam!
Siyaset

Eyvah... Vekiller şimdi ne yapacak: Kuru fasulyeye 4 lira zam!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 17:08:00 -
Eyvah... Vekiller şimdi ne yapacak: Kuru fasulyeye 4 lira zam!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasının yemek fiyatları, son yapılan zamlarla birlikte tekrar gündeme geldi. Meclis lokantası, restoranlara kıyasla daha uygun fiyatları ile bilinirken, enflasyonun etkileri nedeniyle yapılan küçük çaplı zamlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasının yemek fiyatları, son yapılan zamlarla birlikte tekrar gündeme geldi. Meclis lokantası, restoranlara kıyasla daha uygun fiyatları ile bilinirken, enflasyonun etkileri nedeniyle yapılan küçük çaplı zamlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Meclis lokantasında yapılan zamlar sonrasında yemek fiyatlarında ortalama 2,5 ila 4 TL arasında bir artış gözlendi. Güncellenen fiyat listesine göre pilav 10 TL, cacık 5 TL, kayısı kompostosu 11 TL, ve İspir fasulyesi 42 TL olarak belirlendi. Önceki fiyatlar İspir fasulyesi için 38 TL, pilav için 7,5 TL olarak kaydedilmişti.

ENFLASYON MECLİSE GİREMİYOR

Enflasyonun etkisiyle artan fiyatlar genel olarak tüm sektörlerde kendini gösterirken, TBMM lokantasındaki artışlarla birlikte bile fiyatların çok düşük olması sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.

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