Eyvah eyvah! Danışmanından, Meral Akşener'e şok sözler! Türkiye bu iddiayı konuşacak

"Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum" çıkışıyla gündem olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi. Çıray, Akşener'e de, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konumuz bu değil..Ama..İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:1. Aytun Çıray %65,7 2. H. Kırkpınar %15,63. Müjde Harputlu %8,6 4. Yavuz Adar %6,2 Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti" düşüncesini dile getirdi.



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