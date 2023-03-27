Eyvah eyvah! Bu olursa, Türkiye'ye gelecekler! Bizim için tam bir felaket olur

ABD’deki bankacılık krizi sonrası Batılı büyük fonların panikte olduğunu belirten Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, muhalefetin seçimleri kazanması halinde söz konusu fonların Türkiye'ye gelip "vurgun yapacağını" ifade etti.

Özçelik, "Uluslararası mafyalaşmış finansçılar seçim pususunda!" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD’de bankacılık krizi…

Batan ve batacak bankalar…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa’yı da etkilemesi kaçınılmaz.

Batılı büyük fonlar panikte.

Gelen bilgilere bakılırsa kayıpları büyük.

Şimdi zararlarını karşılama çabasındalar.

Vurgun yapacak ülke arıyorlar.

Gözlerini diktikleri ülkelerden biri de Türkiye.

Hepsi seçimi bekliyor.

PARA AKACAK(!)

Uluslararası mafyalaşmış finansçılar…

Uzun yıllardır Türkiye’de çalışan temsilcileri…

Sık sık açıklama yapmaya başladılar:

“Muhalefet kazanırsa Türkiye’ye para yağacak.”

Peki üretime mi gelecekler?

Hayır!

Onların derdi üretim değil.

Yüksek faiz alıp gidecekler.

Daha açık ifade ile soyacaklar…

Reuters de bunu doğruladı.

“Yabancı yatırımcılar Türkiye sularını test ediyor” diye haber yaptı.

ALTILI MASA

Altılı Masa’nın kıblesi Batı.

İzmir’de “İktisat Kongresi” tertiplediler.

Atatürk “milli ekonomi” için toplamıştı.

CHP’li belediye “neoliberal ekonomi” için düzenledi.

Konuşmacılar da buna uygundu.

Yabancı uzmanları davet ettiler.

Hepsi tanıdık, neoliberal isimler…

HDP’li Sırrı Süreyya Önder bile kürsüdeydi.

Savunduğu görüşleri herkes duydu.

Yaşananlara, CHP’den hiç ses çıkmadı.

Atatürk’ün kemiklerini sızlattılar.

Ama, uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarının iştahını kabarttılar.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÜVENCESİ

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu.

Bir süre önce Londra’ya gitmişti.

Birkaç görüşme gerçekleştirdi.

Sonra da “parayı buldum” diye açıklama yaptı.

Yüz milyarlarca dolardan söz etti.

Komik oldu ama söyledi.

Bu da yetmedi.

Dünyanın en kirli paralarını “temiz para” ilan etti.

BABACAN, ŞİMŞEK

Muhalefet iktidara gelirse…

Ekonomiyi Ali Babacan’a teslim edecek.

Cumhur İttifakı da ondan farksız.

Onun da umudu Mehmet Şimşek.

Erdoğan AK Parti genel merkezinde görüştü.

Görüşme gizli olacaktı.

Şimşek garajdan giriş yapacaktı.

Ama birileri normal kapıdan aldı.

Herkes de gördü.

Sonrasında da sözcü açıklamalarda bulundu.

AK Parti zor durumda kaldı.

Erdoğan’ın olayın bu hale gelmesine tepkisini tahmin etmek zor değil.

Şimşek’in sağlık sorunları var.

Almanya’da tedavi olacakmış.

Teklifi reddetmiş.

“Ama her türlü yardımı yaparım” demiş.

İKİSİ DE AYNI

Ali Babacan, Mehmet Şimşek…

İkisi birbirinden farklı değil, aynı.

Zaten ekonominin hali de ortak eserleri.

Buna rağmen, hem iktidarın, hem muhalefetin gözdeleri.

Asıl vahim olan da bu.

İktidar, muhalefet…

Sadece ekonomide mi?

Siyasi tavırda da benzer bir durum var.

Muhalefet PKK/HDP ile kol kola.

İktidar Hizbullah/Hüda-Par’la…

İki ittifak da aynı noktada.

Şeyh Said’i, Seyit Rıza’yı, Said-i Nursi’yi övüyorlar.

Seçmene iki yanlış dayatılıyor.

BİZİ ÇETİN GÜNLER BEKLİYOR

Ne yazık ki manzara bu.

Türkiye’yi çetin günler bekliyor.

ABD çevremizi kuşatmış…

Namlusunu ülkemize doğrultmuş durumda.

Şimdi de içeride hamle yapıyorlar.

Hem siyasette, hem ekonomide…

1919’lara benzeyen bir süreç…

Halkımız bu gerçeği görmeli ve ona göre tavır almalı."