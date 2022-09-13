Eyvah eyvah... Bihter ile Behlül bir arada!

Aşk-ı Memnu denilen rezil diziyle bir dönemi altüst eden oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl aradan sonra yeni film için tekrar bir araya geldiler...

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu oyuncuları tekrar bir sette buluşuyor.

İkili, 12 yıl aradan sonra aynı filmde buluşuyor.

Filmin İstanbul tarafı bitti, New York’taki çekimleri başladı.

Ünlü oyuncuların New York’tan kareleri ise yine gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal mecralarda hemen Aşk-ı Memnu dönemleri hatırlatıldı.

İkilinin, aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması da yorumlara yansıdı.