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119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

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119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Gaziantep'te hafızlık merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan 119 kız öğrenci icazet töreniyle mezuniyet coşkusunu yaşadı.

#1
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Dün 235 erkek öğrenci için yapılan törenin ardından bugün de 119 kız öğrenci için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

#2
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarlı, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevlerinin yanı sıra Kur'an kursu öğreticiliği, Kur'an kursları müdürlüğü ve müftü yardımcılığı görevlerinde de bulunduğunu anlatan Konarlı, 2011'den itibaren hayata geçirilen eğitim programlarıyla Kur'an hizmetlerinin çeşitlendiğini ifade etti.

#3
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Kur'an kursları, hafızlık programları, 4-6 yaş grubu eğitimleri ve engellilere yönelik çalışmaların önemine değinen Konarlı, bu hizmetlerin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Hafız sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Konarlı, geçmişte 20-50 hafız yetiştiren illerin sayılarının önemli görüldüğünü, bugün ise bazı illerde yılda 500, 700 ve 1000 hafız yetiştirildiğini kaydetti.

#4
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Kur'an-ı Kerim'in önemine işaret ederek hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştıklarını belirterek hafız gençler için tarihi ve kültürel geziler düzenleyeceklerini söyledi.

#5
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

İl Müftüsü Mustafa Soykök ise Gaziantep'te kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen çalışmaların hafızlık kurslarına da yansıdığını ifade etti. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda elde edilen 12 derecenin 4'ünü Gaziantep'in kazandığını aktaran Soykök, kentin geçmişte sahip olduğu ilim ve irfan geleneğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

#6
Foto - 119 kız öğrenci hafızlık gururunu yaşadı: Gaziantep’te icazet sevinci

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da geçmişte cami ve medreselerin yanı sıra Kur'an eğitimi alan öğrenciler için de hayır şartları oluşturulduğunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu anlayışı sürdürdüklerini kaydetti. Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Tayyip Hoş'un Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller dua etti.

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