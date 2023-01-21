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Kadın - Aile Eyvah çaydanlık yandı! Üzülmeyin, olay olan yanmış her eşya için lekeleri çıkan, söken tarifi! Bu yöntemi deneyin
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Eyvah çaydanlık yandı! Üzülmeyin, olay olan yanmış her eşya için lekeleri çıkan, söken tarifi! Bu yöntemi deneyin

Kararan çaydanlık nasıl temizlenir? Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Sirke, karbonat, limonla, kireç temizleme ile çaydanlıklar ilk günkü gibi olacak. Çaydanlıklarda oluşan yanık lekeler herkesin sinirini bozan durumlardan biri oluyor. İşte gün içerisinde fazla ısıya maruz kaldığı için çaydanlıklarda oluşan tortulara veda edeceksiniz. Tahminleri bir kenara bırakın işte olay tarif veriyoruz... Yanmış çaydanlıktaki lekelerin kökünü kazıyor: Suyun içine 1 kaşık… Limonla, sirke ile demlik temizleme...

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:34:00 - 2023-01-21 23:39:56
Eyvah çaydanlık yandı! Üzülmeyin, olay olan yanmış her eşya için lekeleri çıkan, söken tarifi! Bu yöntemi deneyin

Çaydanlıklarda oluşan yanık lekeler herkesin sinirini bozan durumlardan biri oluyor. Gün içerisinde fazla ısıya maruz kaldığı için çaydanlıkta yanık izleri çok sık meydana gelebiliyor. Yanık lekeleri kolay kolay geçmez. Bundan dolayı ev hanımları yanmış çaydanlıkları ya çöpe atar ya da eskiciye satar. Bu yöntemlerden sonra atmak zorunda kalmayacaksınız. Peki bu izler nasıl temizlenir? nedir bu pırıl pırıl yapan yöntemler? İşte pırıl pırıl çaydanlıklara sahip olmak için…

Çaydanlıkların sabun ve su ile düzenli olarak yıkanması, su ısıtıcınızı kullanılabilecek kadar temiz tutacaktır ancak sert su, pas ve hatta su ısıtıcınız çift işlevli ise çaydan kalmış olabilecek inatçı lekeleri çıkarmaz. Karbonatın gücünden yararlanın...

KABARTMA TOZU VE SODA

Karbonat
Su
Yumuşak bezler veya ovma pedleri
Çaydanlığı Temizleme Adımları:

Tencereye bir bardak kabartma tozu dökün. Su ısıtıcısını doldurmak için su ekleyin. Suyu ve kabartma tozunu kaynama noktasına kadar ısıtın. Su ısıtıcısını ocaktan alın ve en az 10 dakika soğumasını bekleyin.

Limonla kireç temizleme

Çaydanlık temizlemede en hızlı yöntemlerden biri de limon tuzudur. Kireçli olan çaydanlığın tabanını kapatacak şekilde limon tuzu ekleyin. Limon tuzunun üstüne çaydanlığın yarısı kadar su dökün ve kaynamaya bırakın. Eğer çaydanlığınız fazla kireçliyse 20 dakika kaynatabilirsiniz.

SİRKE KULLANIN

Bu yöntem, genel bir temizlik, lekeleri çıkarma ve ayrıca pası giderme için iyi çalışır. Kireç veya mineral birikintilerini gidermek için de bu yöntemi kullanın. Sirkeden çıkan dumanlar güçlü olabilir, bu nedenle alanı havalandırdığınızdan emin olun.

Malzemeler:

Beyaz sirke
Su
Yumuşak bezler
Pirinç
Çaydanlığı Temizleme Adımları:

Su ısıtıcısını eşit miktarda su ve beyaz sirke ile doldurun. Su ısıtıcısını ocağa koyun ve sıvıları kaynatın. Birkaç dakika kaynamalarına izin verin, ardından ısıyı kapatın. Su ılık bir sıcaklığa soğuduğunda, suyu atın. Su ısıtıcısının içindeki lekeleri silmek için yumuşak bir bez kullanın.

ÇAYDANLIKTAKİ TORTULAR NASIL TEMİZLENİR?

Çaydanlığı doldurmak için musluk suyu kullanan herkes, demliğin dibinde beyaz birikmenin biriktiğini fark edebilir. Birikme ilk başta incedir, ancak haftalar geçtikçe daha belirgin hale gelir. Genel temizlikte yıkanarak çıkmayan kalsiyum ve diğer mineral birikintilerinden kaynaklanır.

Kararan çaydanlık nasıl temizlenir?

Karbonat ve Tuz

Ardından suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra yarım bardak sirke ekleyerek karışımı çaydanlıkta kaynatın. Kaynama işleminden sonra suyu dökün ve ılımasını bekleyin. Çaydanlığın içini sünger yardımıyla ovun ve bol suyla durulayın.

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir?

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine dökün. Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ekleyin. 10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlayın. Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkayın.

Sirke ile demlik temizleme

Çaydanlığınızın içine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sirke koyup temiz bir fırçayla hafifçe ovalayın. Her yerine sirkenin değdiğinden emin olduktan sonra bu şekilde 30 dakika kadar bekletin. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ya da karbonat ilave edin ve yine bir fırça ya da bulaşık süngeri ile güzelce ovalayın.

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