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Eyüpsultanlı 500 kadın boğaz havası aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 500 kadın, hem boğaz turu attı hem de doyasıya eğlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:19
Eyüpsultanlı 500 kadın boğaz havası aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 500 kadın, hem boğaz turu attı hem de doyasıya eğlendi.


Eyüpsultan Belediyesi yaz aylarının bitimine az bir süre kala 500 kadının bir araya geldiği bir etkinliğe imza attı. Belediye tarafından 500 kadın için ücretsiz boğaz turu düzenlendi. Eyüpsultan İskelesi’nde buluşan kadınlar, okulların açılmasına az bir zaman kala stres attı. Çay ve simit eşliğinde boğazı gezen kadınlar, evlerinden getirdikleri yiyecekleri temiz havada yedi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen kadınlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.


24 Ekim’e kadar salı ve perşembe günleri devam edecek olan etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultanlı kadınlar geziden çok memnun olduklarını ve bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yaz bitti böyle güzel bir bitiriş yapalım dedik. Okulların açılmasına az bir süre kala hanımefendilerin telaşı olacak, o telaşlara moral motivasyon katkısı yapalım istedik. Çocuklarla beraber güzel bir etkinlik oldu. Havalar güzel olduğu sürece bu sonbaharı İstanbullu Eyüplü vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.


Boğaz turuna çocuklarıyla beraber geldiğini belirten Gülen Er, “Çok güzel, çok keyifli. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan takip ediyorum. Aktif çalışmaları var. İyi ki belediye başkanımız olmuş. Burada çocuklarımla deniz turu yapıyoruz” dedi.


İlk defa boğaz turu yaptığını ifade eden Nuriye Korkmaz ise, “İlk defa geliyorum, çok mutlu olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Oğlum kaydettirmiş beni, ben de mutlu oldum. Her zaman arkadaşlarım gidiyor, ben de gideyim dedim. Çayımızı içiyoruz, simidimizi yiyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.


Boğaz turunun çok güzel geçtiğini ifade eden Songül Can, “Güzel geçiyor, çay, börek, çörek her şey var. Eyüpsultan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşım benim adımı yazdırmış, beraber geldik” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:19
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