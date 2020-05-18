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Eyüpsultan’ın gururu milli sporculardan 19 Mayıs mesajı

Yıllarca ülkesine hizmet etmiş uluslararası birçok ödül almış Eyüpsultan’ın gururu milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle video mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:51:03 -
Eyüpsultan’ın gururu milli sporculardan 19 Mayıs mesajı

Yıllarca ülkesine hizmet etmiş uluslararası birçok ödül almış Eyüpsultan’ın gururu milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle video mesaj yayınladı.


Eyüpsultan’da yaşayan, çeşitli branşlarda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Mehmet Usda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Eyüpsultan’ın gururu milli sporcular video mesajda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, korona virüs ile mücadele edilen bu günlerde "Evde Kal" mesajı vermeyi de unutmadı.

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