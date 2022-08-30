Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkisinde sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TFY 84 plakalı ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.