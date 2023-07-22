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Yerel Eyüpsultan’da trafik kazası: 3 yaralı
Yerel

Eyüpsultan’da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 23:31:00 -
Eyüpsultan’da trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 1 kadın ve otomobilde bulunan 2 erkek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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