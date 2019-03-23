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Eyüpsultan'da top mermisi bulundu! Patlatıldı

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin toprak deposunda yaklaşık 50 cm boyunda top mermisi bulundu. Mermiyi bulan görevliler polise haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:42
Eyüpsultan'da top mermisi bulundu! Patlatıldı

Olay saat 12.00 sıralarında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgenin fidanlık kısmının toprak depolama bölümünde kepçeyle çalışan işçiler, top mermisini fark etti. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

 Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından durum, bomba imha ekiplerine bildirildi. Fidanlığa giren bomba imha uzmanı ekipleri, mermiyi inceledi ve ardından  fünye ile patlattı.

Top mermisinin fidanlığa taşınan topraklara geldiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:42
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